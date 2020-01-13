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Українські рятувальники розповіли, що робили на місці катастрофи літака МАУ

«Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу й особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт»
Пошукова група Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тегерані досліджувала уламки літака на відкритому майданчику та сортувала багаж.
Українські рятувальники розповіли, що робили на місці катастрофи літака МАУ

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС,передає "Громадське".

«Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу й особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт», — повідомили рятувальники.

Крім того, експертна група із залученням рятувальників на відкритому майданчику відтворювала корпус літака з його фрагментів.

Нагадаємо, що Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.

 
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13 01 2020 12:40
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