Українські рятувальники розповіли, що робили на місці катастрофи літака МАУ «Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу й особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт»

Пошукова група Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тегерані досліджувала уламки літака на відкритому майданчику та сортувала багаж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС,передає "Громадське". «Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу й особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт», — повідомили рятувальники. Крім того, експертна група із залученням рятувальників на відкритому майданчику відтворювала корпус літака з його фрагментів. Нагадаємо, що Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.

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