CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПошукова група Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тегерані досліджувала уламки літака на відкритому майданчику та сортувала багаж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські рятувальники розповіли, що робили на місці катастрофи літака МАУ
«Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу й особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт»
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС,передає "Громадське".
«Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу й особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт», — повідомили рятувальники.
Крім того, експертна група із залученням рятувальників на відкритому майданчику відтворювала корпус літака з його фрагментів.
Нагадаємо, що Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.
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