"Людський фактор": Іран визнав, що помилково збив український літак МАУ

«Військові були в стані найвищої бойової готовності. У таких умовах — через людський фактор і цілком ненавмисно — рейс було збито»

Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.

Про це заявили у генеральному штабі Збройних сил Ірану, повідомляє іранський телеканал PressTV,передає "Громадське".

У заяві вказано, що іранські військові «ненавмисне» збили український літак, унаслідок чого загинуло 176 людей. Причиною назвали «людський фактор», передає The Guardian.

Також зазначено, що відповідальних за трагедією буде покарано, а іранський уряд вибачається перед сім'ями загиблих.

Іранські військові також повідомили, що в день аварії літака помітили зростання активності американських військових літаків навколо кордонів Ірану, а також помітили повітряні цілі, які начебто рухалися в бік іранських військових об'єктів, додає CNN. Низка оборонних центрів зафіксували посилену активність у повітряному просторі на своїх радарах, через що війська протиповітряної оборони Ірану були приведені в бойову готовність.

Далі уточнювалося, що збитий літак сплутали з ворожою ціллю після того, як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції — військової структури Ірану, що діє паралельно зі збройними силами.

«Військові були в стані найвищої бойової готовності. У таких умовах — через людський фактор і цілком ненавмисно — рейс було збито», — йдеться в заяві.

Там також зазначається, що притягненням винних до відповідальності займатиметься юридичний відділ військ Ірану.

Свої співчуття вже висловив міністр закордонних справ Ірану Мохамад Джавад Зариф. Він, утім, також додав, що людський фактор, який і призвів до трагедії, спричинила криза, викликана «авантюризмом США».

Нагадаємо, що Літак компанії "Міжнародні авіалінії України", який зазнав катастрофи в Ірані, намагався повернутися в аеропорт вильоту.

Javad Zarif

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@JZarif

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.