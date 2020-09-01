Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт, - попередня доповідь Ірану

Але пілот не повідомляв диспетчеру про нештатну ситуацію на борту.

Літак компанії "Міжнародні авіалінії України", який зазнав катастрофи в Ірані, намагався повернутися в аеропорт вильоту.

Про це йдеться в попередньому звіті Агентства цивільної авіації Ірану (CAOI), передає Бі-бі-сі, передає LB.ua.

"Літак, який спочатку прямував на захід, щоб покинути зону аеропорту, зіткнувся з проблемою, після чого він розвернувся вправо і на момент аварії прямував назад в аеропорт", - розповів голова CAOI Алі Абедзаде.

У CAOI вважають, що на борту літака перед катастрофою виникла пожежа: свідки стверджують, що лайнер горів під час падіння. Що могло бути причиною загоряння, поки що не встановлено.

"Пілот не повідомляв диспетчеру про нештатну ситуацію на борту", - додав голова агентства.

Зазначають, що зміст попередньої доповіді влади Ірану не суперечить версіями, які висловлюють авіаційні експерти. При цьому більшість із них схильні до думки, що причиною аварії могли бути технічні проблеми.

Однією з перших версій, яку висловив представник транспортного міністерства Ірану Касим Нізамі, була відмова двигуна. Представники канадських спецслужб також говорили про свідчення перегріву двигуна.

Однак такі літаки, як Boeing 737-800, можуть летіти навіть у разі відмови двигуна, зазначає транспортний оглядач Бі-бі-сі Том Баррідж.

Експерт Тоні Кейбл, який у минулому розслідував авіакатастрофи, розповів, що в разі загоряння одного двигуна, згідно з процедурою, на нього припиняється подача палива і літак летить далі на одному двигуні.

"Розкид фрагментів літака не дає підстав стверджувати, що лайнер збили, - зазначив Кейбл. - Якби річ була в цьому, все було б очевидно. На частинах літака були б помітні сліди від осколків".

Нагадаємо, що Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» опублікувала список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.