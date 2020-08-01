CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» опублікувала список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАУ опублікували список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані
Літак Boeing-737-800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня незадовго після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана
Фото начебто з місця падіння літака Боїнг-737 Міжнародних авіаліній України на околицях Тегерана, Іран, 8 січня 2020 року Фото: Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану
Список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані передає "Громадське".
Нагадаємо, що на сайті посольства України в Ірані зникла заява про те, що причиною авіакатастрофи українського літака в Ірані, за попередніми даними, стала аварія двигуна через технічні причини, а версія теракту або ракетної атаки виключається.
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