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МАУ опублікували список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані

Літак Boeing-737-800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня незадовго після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» опублікувала список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.
МАУ опублікували список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані Фото начебто з місця падіння літака Боїнг-737 Міжнародних авіаліній України на околицях Тегерана, Іран, 8 січня 2020 року Фото: Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану
 Список пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Ірані передає "Громадське".
 

 

Нагадаємо, що на сайті посольства України в Ірані зникла заява про те, що причиною авіакатастрофи українського літака в Ірані, за попередніми даними, стала аварія двигуна через технічні причини, а версія теракту або ракетної атаки виключається.

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08 01 2020 15:20
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