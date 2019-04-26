Чорнобиль став популярнішим для туристів, - Семерак

Кількість відвідувачів зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тисяч до 70 тисяч осіб, з них половина - іноземці.

"Ми спостерігаємо значне збільшення відвідувачів "Зони відчуження". Якщо порівняти 2015 рік до 2018 року, то потік відвідувачів збільшився з 8 тисяч до 70 тисяч, це майже в десять разів", - заявив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у ході відвідування Чорнобильської АЕС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, половина відвідувачів - це іноземці.

Цей показник свідчить про відкритість і прозорість, а також є гарантією того, що всі роботи на ЧАЕС здійснюються під пильною увагою громадськості, держави і наших міжнародних партнерів, вважає Семерак.

Водночас, прес-служба МВС повідомляє, що за 2018 рік у зоні відчуження виявили 196 сталкерів, з них 16 іноземців, а у 2019 році 48 сталкерів, з них 1 іноземець.

Зокрема, як повідомляє Державна прикордонна служба, 26 квітня правоохоронці затримали 30-річного українця, який намагався перетнути загороджувальний паркан та потрапити в зону відчуження.

"Сталкером" виявився житель столиці, який пішки пробирався на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Його притягли до адміністративної відповідальності.

26 квітня 2019 року - тридцять третя річниця Чорнобильської трагедії. Аварія на Чорнобильській АЕС одна з найбільших техногенних катастроф XX століття.

В результаті вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців загинули 30 співробітників АЕС. З зони вибуху було евакуйовані 350 тисяч осіб. 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії – боролися з вогнем та розчищали завали.

Забрудненими через радіоактивні опади і сильне випромінювання виявилися 4,7 тис. кв. км.