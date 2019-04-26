Чорнобиль став популярнішим для туристів, - Семерак
"Ми спостерігаємо значне збільшення відвідувачів "Зони відчуження". Якщо порівняти 2015 рік до 2018 року, то потік відвідувачів збільшився з 8 тисяч до 70 тисяч, це майже в десять разів", - заявив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у ході відвідування Чорнобильської АЕС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, половина відвідувачів - це іноземці.
Цей показник свідчить про відкритість і прозорість, а також є гарантією того, що всі роботи на ЧАЕС здійснюються під пильною увагою громадськості, держави і наших міжнародних партнерів, вважає Семерак.
Водночас, прес-служба МВС повідомляє, що за 2018 рік у зоні відчуження виявили 196 сталкерів, з них 16 іноземців, а у 2019 році 48 сталкерів, з них 1 іноземець.
Зокрема, як повідомляє Державна прикордонна служба, 26 квітня правоохоронці затримали 30-річного українця, який намагався перетнути загороджувальний паркан та потрапити в зону відчуження.
"Сталкером" виявився житель столиці, який пішки пробирався на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Його притягли до адміністративної відповідальності.
26 квітня 2019 року - тридцять третя річниця Чорнобильської трагедії. Аварія на Чорнобильській АЕС одна з найбільших техногенних катастроф XX століття.
В результаті вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців загинули 30 співробітників АЕС. З зони вибуху було евакуйовані 350 тисяч осіб. 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії – боролися з вогнем та розчищали завали.
Забрудненими через радіоактивні опади і сильне випромінювання виявилися 4,7 тис. кв. км.
Нагадаємо, в Україні до зони відчуження із туристичною метою у 2018 році прибули 63 тисячі людей. Надходження від туристичних послуг за рік - 39 млн гривень.
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