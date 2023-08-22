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ПОЛІТИКА

Люксембург та Чорногорія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України(оновлено)

22 серпня 2023, 15:58
Люксембург та Чорногорія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України(оновлено)
Фото: TROPICANA
12 липня країни "Великої сімки" погодили Спільну декларацію підтримки України.

Чорногорія приєдналася до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з чорногорським лідером Яковом Мілатовичем.

Вони обговорили Формулу миру Зеленського і підготовку до Глобального саміту миру.

12 липня країни "Великої сімки" погодили Спільну декларацію підтримки України.

Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.

Люксембург також вирішив приєднатися до декларації "Великої сімки" щодо надання Україні гарантій безпеки.

"Я вдячний Люксембургу за те, що він приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки України", - йдеться у заяві.

Зеленський подякував Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, що ґрунтується на спільних демократичних ідеалах і спільних інтересах євроатлантичної сім'ї.

Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися БолгаріяГреція і Північна Македонія. Також до них долучилися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія, Румунія, Естонія та Литва.

Чорногоріягарантії безпеки Україні

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