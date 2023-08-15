Український президент Володимир Зеленський подякував Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Про це Зеленський написав у Тwitter.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - йдеться в дописі.