Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України
15 серпня 2023, 21:43
facebook.com MFA North Macedonia
Український президент Володимир Зеленський подякував Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.
Про це Зеленський написав у Тwitter.
"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - йдеться в дописі.Нагадаємо, що раніше Греція обговорила з Україною приєднання до гарантій безпеки.