Матеріали:
Теми:

Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України

15 серпня 2023, 21:43
Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України
facebook.com MFA North Macedonia
Український президент Володимир Зеленський подякував Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Про це Зеленський написав у Тwitter.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - йдеться в дописі. 

Нагадаємо, що раніше Греція обговорила з Україною приєднання до гарантій безпеки.
Північна Македоніягарантії безпеки Україні

Останні матеріали

Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється