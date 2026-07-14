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Франція і Британія восени проведуть у Польщі навчання для забезпечення гарантій безпеки Україні

14 липня 2026, 13:57
Франція і Британія восени проведуть у Польщі навчання для забезпечення гарантій безпеки Україні
Фото: Shutterstock
Польща зі свого боку забезпечить логістичну підтримку військам союзників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що восени в країні відбудуться спільні навчання французьких і британських військ для підготовки до забезпечення гарантій безпеки Україні після війни.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, повідомляє Onet.

"На нашу думку, вирішальним є наше спільне рішення про те, що перші навчання за участю французьких і британських військ відбудуться в Польщі цієї осені. Це будуть навчання, які підготують усю коаліцію до забезпечення реальних гарантій безпеки для України та для регіону", – сказав Туск. Польща, зі свого боку, забезпечить логістичну підтримку військам союзників.

"Останні сповнені погроз виступи путіна та нещодавній напад на Київ чітко свідчать про те, що ескалація з боку росії все ще можлива. Тому ми з великим задоволенням вітали це остаточне рішення", – наголосив прем'єр.

Під час зустрічі в Парижі 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії оголосили про створення спільної коаліції протибалістичного захисту. "Усвідомлюючи дедалі більшу загрозу, яку становлять балістичні ракети, ми оголошуємо про створення виключно оборонної коаліції проти балістичних ракет", – йдеться в заяві, опублікованій на сайті Єлисейського палацу. Ця система доповнить наявні системи протиракетної оборони країн-учасниць.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна виходить зі складу "Коаліції охочих". Країна не відправила свого представника на зустріч, яка відбувалася у Парижі 13 липня.

ФранціяДональд ТускПольщаБританіягарантії безпеки Українікоаліція охочих

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