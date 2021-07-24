Чорногорія вводить нові COVID-обмеження - закриває нічні клуби та дискотеки

У Чорногорії через погіршення епідемічної ситуації до 2 серпня заборонена робота нічних клубів та дискотек.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє чорногорський портал Vijesti.

Через погіршення епідеміологічної ситуації в Чорногорії робота нічних клубів та дискотек як на відкритому повітрі, так і в приміщенні заборонена до 2 серпня.

З 2 серпня ці розважальні заклади зможуть знову працювати, але лише для тих, хто був щеплений принаймні першою дозою вакцини, має негативний тест ПЛР або доказ того, що хворів на коронавірус в останні 180 днів.

Окрім того, заборонені вечірки, музичні фестивалі та масові збори в приміщенні.

Зазначається, що жива музика може виконуватися на терасах ресторанів, кафе і барів просто неба до опівночі із дотриманням всіх інших епідеміологічних заходів.

"Ще раз просимо чітко дотримуватись визначених епідеміологічних заходів, щоб уникнути подальших, ще більш масштабних обмежень...Нагадуємо, що закон про захист населення від інфекційних хвороб має правову основу закрити заклади, які порушують заходи, від трьох до 30 днів", - заявив директор Інституту громадського здоров’я Ігор Галич.

Представник Управління інспекційних справ Ілір Харасані зазначив, що дотримання заходів буде контролюватися, і основна увага буде приділятися тому, чи лунає музика до 12 години, чи дотримується дистанція та чи носять працівники підприємств громадського харчування маски.

Нагадаємо, що Італія продовжила надзвичайний стан через коронавірус до кінця року