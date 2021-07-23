Італія продовжила надзвичайний стан через коронавірус до кінця року
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Термін дії чинного рішення про надзвичайний стан спливав 31 липня. Уряд продовжив його до 31 грудня 2021 року.
Надзвичайний стан продовжують в Італії вже вчетверте.
Також уряд оголосив про нові заходи боротьби з пандемією.
З 6 серпня зелений сертифікат для входу в ресторани в приміщенні та споживання за столом навіть у барах стане обов'язковим.
Зелений сертифікат також буде необхідний для тренажерних залів та театрів, кінотеатрів та спортивних і культурних заходів, для участі у змаганнях.
Нововведення спрямовані на приборкання зростання числа заражень, обумовленого більш заразним варіантом "Дельта".
Зелений сертифікат можна отримати тим, хто щеплений першою дозою вакцини, а також тим, хто має негативний результат тесту на коронавірус.
Нагадаємо, що в уряді Франції заявили, що країна переживає четверту хвилю пандемії COVID-19
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