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Італія продовжила надзвичайний стан через коронавірус до кінця року

Термін дії чинного рішення про надзвичайний стан спливав 31 липня
Уряд Італії вирішив продовжити режим надзвичайного стану через коронавірус до кінця року.
Італія продовжила надзвичайний стан через коронавірус до кінця року Фото: Google

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Термін дії чинного рішення про надзвичайний стан спливав 31 липня. Уряд продовжив його до 31 грудня 2021 року.

Надзвичайний стан продовжують в Італії вже вчетверте.

Також уряд оголосив про нові заходи боротьби з пандемією.

З 6 серпня зелений сертифікат для входу в ресторани в приміщенні та споживання за столом навіть у барах стане обов'язковим.

Зелений сертифікат також буде необхідний для тренажерних залів та театрів, кінотеатрів та спортивних і культурних заходів, для участі у змаганнях.

Нововведення спрямовані на приборкання зростання числа заражень, обумовленого більш заразним варіантом "Дельта".

Зелений сертифікат можна отримати тим, хто щеплений першою дозою вакцини, а також тим, хто має негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, що в уряді Франції заявили, що країна переживає четверту хвилю пандемії COVID-19

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23 07 2021 13:54
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