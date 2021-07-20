В уряді Франції заявили, що країна переживає четверту хвилю пандемії COVID-19
Франція вступила в четверту хвилю пандемії коронавірусу COVID-19, заявив у понеділок представник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми вступили в четверту хвилю коронавірусу", - наводять французькі ЗМІ слова Атталя.
Представник уряду закликав зробити все можливе, щоб не допустити того, щоб ця хвиля стала "більш руйнівною", ніж попередні.
За його словами, за останній тиждень захворюваність у Франції зросла на 125%, а 80% виявлених випадків являють собою особливо небезпечний штам "дельта".
Напередодні у Франції виявили 12,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість випадків зараження COVID-19 за час пандемії в країні досягла майже 5,9 млн.
Нагадаємо, що у Франції розгромили два центри вакцинації. Так протестували проти обов'язкових щеплень
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