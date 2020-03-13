"Чорний четвер": 20 найбагатших людей світу втратили понад 78 мільярдів доларів
Сукупні статки 20 найбагатших людей світу за четвер, 12 березня, зменшились на більш ніж 78 мільярдів доларів на тлі найгіршого падіння з 1987 року індексу Dow Jones.
Про це повідомляє Forbes, зазначає "Економічна правда".
Найбагатша людина світу - засновник та голова Amazon Джефф Безос - втратив 8 млрд доларів на тлі падіння акцій Amazon на 8%, статки Безоса оцінюють у 104,4 млрд доларів.
Третя найбагатша людина світу Бернар Арно - власник Louis Vuitton і Dior - втратив 7,7 млрд доларів (статки оцінюють у 82,5 млрд доларів).
Водночас засновник Facebook Марк Цукерберг втратив 5,7 млрд доларів - на тлі падіння акцій Facebook на понад 9% (статки Цукерберга оцінюють у 57,4 млрд доларів).
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс втратив 5,3 млрд доларів, його статки оцінюють в 99,2 млрд доларів.
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