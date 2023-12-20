Чотири КПП на польсько-українському кордоні заблоковано: понад 5000 вантажівок в черзі
Про це розказав речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко для УП.
"За інформацією польських прикордонників, у чергах в бік України на 4 заблокованих напрямках станом на ранок знаходиться 3600 вантажівок: Шегині – 1000, Рава-Руська – 600, Краківець – 500, Ягодин (рух заблоковано 18 грудня після 15 години за київським часом) - 1500 вантажних транспортних засобів", - сказав Демченко.
За його словами, щодо інших напрямків, то зі сторони Словаччини станом на ранок середи в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 570 вантажівок.
Наразі там тимчасово припинено блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України. В еЧерзі на виїзд з України на ранок зареєстровано 700 фур.
В напрямку Угорщини рух іде, але черги присутні. Станом на ранок 20 грудня в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.
На румунському напрямку станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 800 вантажівок.
Вчора в уряді Туска заявили про неможливість швидкого розблокування кордону з Україною.
Нагадаємо, що польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд українських вантажівок через кордон.