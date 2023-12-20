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Чотири КПП на польсько-українському кордоні заблоковано: понад 5000 вантажівок в черзі

20 грудня 2023, 12:21
Чотири КПП на польсько-українському кордоні заблоковано: понад 5000 вантажівок в черзі
Фото: ua.comments.ua
На ранок вівторка заблокованими для українських вантажівок залишаються 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею, а в чергах на в'їзд до країни перебувають 5220 ваговиків.

Про це розказав речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко для УП.

"За інформацією польських прикордонників, у чергах в бік України на 4 заблокованих напрямках станом на ранок знаходиться 3600 вантажівок: Шегині – 1000, Рава-Руська – 600, Краківець – 500, Ягодин (рух заблоковано 18 грудня після 15 години за київським часом) - 1500 вантажних транспортних засобів", - сказав Демченко.

За його словами, щодо інших напрямків, то зі сторони Словаччини станом на ранок середи в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 570 вантажівок.

Наразі там тимчасово припинено блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України. В еЧерзі на виїзд з України на ранок зареєстровано 700 фур.

В напрямку Угорщини рух іде, але черги присутні. Станом на ранок 20 грудня в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.

На румунському напрямку станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 800 вантажівок.

Вчора в уряді Туска заявили про неможливість швидкого розблокування кордону з Україною.

Нагадаємо, що польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд українських вантажівок через кордон.

 

кордонблокада

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