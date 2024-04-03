Чотири групи пілотів з України освоюють F-16

Дві групи українських пілотів вже покращують свої навички на винищувачах F-16.

Загалом чотири групи українських пілотів продовжують навчання в країнах-союзниках для керування винищувачами F-16.

Про це сьогодні повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", - заявив Євлаш.

За його словами ще одна група українців продовжує своє навчання і перемістилася з Великої Британії до Франції. Там вони освоюють легкомоторні літаки.

"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", - додав спікер ПС.

Спікер нагадав, що окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

В кінці березня ми також повідомляли, що десять українських пілотів завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.