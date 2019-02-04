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Чотири людини постраждали внаслідок вибуху у військовій академії в Петербурзі, – ЗМІ

Вибух стався через кілька хвилин після того, як в освітньому закладі оголосили евакуацію,
У військовій академії Можайського у Петербурзі стався вибух, унаслідок чого постраждали четверо людей, їх госпіталізували.
Чотири людини постраждали внаслідок вибуху у військовій академії в Петербурзі, – ЗМІ Фото з вільних джерел

Вибух стався на другому поверсі навчального корпусу під час занять. Співрозмовник агентства допускає, що здетонував боєприпас, повідомляє "Громадське".

Вибух стався через кілька хвилин після того, як в освітньому закладі оголосили евакуацію, пише телеграм-канал Baza. За його даними, у будівлі заблоковані 15 людей.

Головне управління МНС по Санкт-Петербургу поки що не підтверджує вибуху. Там заявили, що перевіряють інформацію, передає ТАСС.

Водночас джерело у правоохоронних органах повідомило агентству, що в академії лаборантка впустила колбу з хімічними реактивами та отримала опіки. Ймовірно, цей інцидент і прийняли за вибух.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в квартирі у Голосіївському районі Києва загинув громадянин РФ, який перебував у розшуку за вбивство.

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02 04 2019 14:59
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