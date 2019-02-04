Чотири людини постраждали внаслідок вибуху у військовій академії в Петербурзі, – ЗМІ

Вибух стався через кілька хвилин після того, як в освітньому закладі оголосили евакуацію,

У військовій академії Можайського у Петербурзі стався вибух, унаслідок чого постраждали четверо людей, їх госпіталізували.

Вибух стався на другому поверсі навчального корпусу під час занять. Співрозмовник агентства допускає, що здетонував боєприпас, повідомляє "Громадське".

Вибух стався через кілька хвилин після того, як в освітньому закладі оголосили евакуацію, пише телеграм-канал Baza. За його даними, у будівлі заблоковані 15 людей.

Головне управління МНС по Санкт-Петербургу поки що не підтверджує вибуху. Там заявили, що перевіряють інформацію, передає ТАСС.

Водночас джерело у правоохоронних органах повідомило агентству, що в академії лаборантка впустила колбу з хімічними реактивами та отримала опіки. Ймовірно, цей інцидент і прийняли за вибух.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в квартирі у Голосіївському районі Києва загинув громадянин РФ, який перебував у розшуку за вбивство.