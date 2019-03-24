Від вибуху в київській квартирі загинув росіянин, розшукуваний за вбивство в Україні
Зазначається, що подія трапилася у суботу близько 23-ї години на проспекті Науки. До поліції надійшло повідомлення про вибух, повідомляє "Українська правда".
Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, після огляду місця події правоохоронці припускають, що вибух трапився через необережне поводження з вибуховим пристроєм.
"Поліцейські встановили особу загиблого, це - 28-річний громадянин Російської Федерації, який перебував у розшуку за вчинення вбивства в Україні та винаймав квартиру на проспекті Науки", - сказав він.
Під час огляду вибухотехніки вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, кілька паспортів різних держав та мобільні телефони.
Фото:Нацполіція
"Матеріали належним чином зареєстрували до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Зараз слідчі визначаються з правовою кваліфікацією події",- додав Волошин.
Нагадаємо, що у Києві на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі стався вибух у під’їзді багатоповерхового будинку. Пошкоджені стіни під’їзду та вікна у квартирах.
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