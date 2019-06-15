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Чотири людини загинули в ДТП біля центрального автовокзалу в Києві, - ФОТО

Ще трьох доставили в лікарню
У Голосіївському районі Києва на бульварі Дружби народів біля центрального автовокзалу в суботу, 15 червня, сталася велика ДТП, в якій чотири людини загинули, ще троє - в реанімації.
Чотири людини загинули в ДТП біля центрального автовокзалу в Києві, - ФОТО Фото: dtp.kiev.ua

"На шляхопроводі біля Автовокзалу розірвало і перекинуло легковик. На асфальті валяються тіла людей. На місце їдуть швидкі і поліція. Можливо, скоро перекриють трасу", - повідомляє LB.ua.

У поліції підтвердили інформацію про чотирьох загиблих і трьох постраждалих. В якому стані травмовані, не повідомляють.

Правоохоронці встановили, що ДТП сталася внаслідок виїзду водія "Шевроле" на смугу зустрічного руху. Про це йдеться на сайті відомства.


Фото: dtp.kiev.ua

"Водій "Шевроле" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем "Шкода". У результаті аварії чотири людини, що перебували в "Шевроле", отримали травми, несумісні з життям. Водій іншої іномарки - отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню", - йдеться в повідомленні.


Фото: dtp.kiev.ua

Про стан інших постраждалих не повідомляють.

У поліції уточнили, що ДТП сталася на площі Деміївській.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Конотопі Сумської області 7 червня відбулася ДТП за участю поліцейського автомобіля. Близько 18.30 автомобіль місцевого відділення поліції, рухаючись проїжджою частиною, скоїв наїзд на 10-річного хлопчика.

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15 06 2019 12:53
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