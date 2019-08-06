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Поліцейське авто збило дитину на пішохідному переході в Конотопі

Начальника Конотопського відділення поліції відсторонено від служби, водія, який перебував за кермом, затримано
У Конотопі Сумської області 7 червня відбулася ДТП за участю поліцейського автомобіля. Близько 18.30 автомобіль місцевого відділення поліції, рухаючись проїжджою частиною, скоїв наїзд на 10-річного хлопчика.
Поліцейське авто збило дитину на пішохідному переході в Конотопі Фото: youtube.com

Поліцейський-водій викликав "швидку" і до приїзду медиків надавав дитині першу домедичну допомогу, інформує прес-служба обласної поліції.

На місці події працюють керівник ГУНП в області, представники підрозділу внутрішньої безпеки, кадрового апарату, слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції. Працівники ДБР з'ясовують обставини і причини аварії.

Дитину доставили в лікарню, де йому надається необхідна допомога, працівники поліції допомагають потерпілому хлопчикові ліками.

За словами начальника ГУНП області Миколи Лушпієнка, подія буде розслідувана об'єктивно і неупереджено.

За наказом керівника поліції Сумської області, на період проведення службової перевірки начальника Конотопського відділення поліції відсторонено від виконання службових обов'язків. Водій, який перебував за кермом автомобіля, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко повідомила, що хлопчик, якого збив службовий автомобіль поліції, рухався пішохідним переходом на вул. Успенско-Троїцькій.

Водій пройшов огляд, він тверезий.

Нагадаємо, що після трагедії у Переяславі за результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонені від виконання службових обов’язків.

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08 06 2019 11:22
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