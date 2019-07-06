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Трагедія у Переяславі: після перевірки відсторонили десять начальників відділів поліції

"Наказ про відсторонення начальників підрозділів, де були виявлені порушення, віддав Голова Національної поліції України Сергій Князєв"
За результатами перевірок територіальних підрозділів десять начальників відділів поліції відсторонені від виконання службових обов’язків.
Трагедія у Переяславі: після перевірки відсторонили десять начальників відділів поліції Фото: Укрінформ

"Перевірка була ініційована керівництвом відомства. Наказ про відсторонення начальників підрозділів, де були виявлені порушення, віддав Голова Національної поліції України Сергій Князєв", - повідомляє сайт Національної поліції України.

31 травня у Переяславі-Хмельницькому до лікарні доправили п'ятирічного Кирила Тлявова із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

У хлопчика виявили вогнепальне поранення голови. Невдовзі затримали двох підозрюваних - працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимира Петровця та Івана Приходька.

У понеділок, 3 червня, хлопчик помер у лікарні.

Того ж дня начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.

Нагадаємо, що у МВС заявили, що більшість поліцейських поновили на посадах після проваленої атестації.

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07 06 2019 21:58
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