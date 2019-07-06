Трагедія у Переяславі: після перевірки відсторонили десять начальників відділів поліції
"Перевірка була ініційована керівництвом відомства. Наказ про відсторонення начальників підрозділів, де були виявлені порушення, віддав Голова Національної поліції України Сергій Князєв", - повідомляє сайт Національної поліції України.
31 травня у Переяславі-Хмельницькому до лікарні доправили п'ятирічного Кирила Тлявова із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.
У хлопчика виявили вогнепальне поранення голови. Невдовзі затримали двох підозрюваних - працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимира Петровця та Івана Приходька.
У понеділок, 3 червня, хлопчик помер у лікарні.
Того ж дня начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.
Нагадаємо, що у МВС заявили, що більшість поліцейських поновили на посадах після проваленої атестації.
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