Чи може Україна знайти нових солдатів, не знищуючи ціле покоління? – NYT

За останні два роки кількість народжень в Україні скоротилася майже вдвічі.

Про це пише американська щодення газета The New York Times.

В Україні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни. Українська армія відчайдушно потребує людей, адже мільйон діючих військових вже виснажені і ще десятки тисяч - загинули або отримали серйозні поранення.

"Здорові чоловіки віком до 30 років, які складають основу більшості армій, є частиною найменшого покоління в сучасній історії країни. Україна має знайти баланас між необхідністю протистояти невпинному російському наступу, збільшуючи кількість війська, і ризиком знищення цілого покоління", - йдеться в матеріалі.

Різке падіння народжуваності в Україні протягом десятиліть після розпаду СРСР сталося через крах економіки і різке зростання рівня смертності серед старшого покоління чоловіків: переважно від нелікованих серцево-судинних захворювань, алкоголізму і травм на робочому місці.

Падіння навіть більш різке, ніж в росії. Що призвело до зменшення кількості молодих чоловіків порівняно з рештою населення.

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун каже, що криза 1990-х вплинула на репродуктивну поведінку населення. Нестачу молоді спочатку відчули на ринку праці, а потім набагато сильніше - під час повномасштабної війни.

Він додав, що перспективи майбутніх народжень залежать того, скільки чоловіків загине на війни, та скільки жінок повернуться додому.

Разом з тим Гладун вважає, що в України немає іншого вибору, окрім як призивати молодих чоловіків.

З 2021 по 2023 рік кількість народжень в Україні скоротилася майже вдвічі. Експерти кажуть, що більшу роль в демографічній ситуації відіграє саме виїзд жінок за кордон - за даними Євростату: виїхали близько 800 тисяч українок у віці від 18 до 34 років.

"Рішення пана Зеленського призивати чоловіків, починаючи з 25 років, ризикує ще більше зменшити це невелике покоління українців. І багато хто з обмеженого пулу 25- і 26-річних чоловіків - близько 467 тисяч, згідно з урядовою оцінкою на 2022 рік - вже служать в армії, живуть на окупованих територіях або за межами України. Інші мають роботу або інвалідність, які звільняють їх від призову", - пише видання.

Зниження призовного віку загрожує ще більшим скороченням молодого покоління. Тим часом на окупованих територіях загарбники призивають українських чоловіків воювати вже з 18 років.

Влада вважає, що не має іншого вибору, окрім як знизити призовний вік.

"Рішення прийнято - воно хороше, але запізніле", - сказав полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.