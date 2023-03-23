Чи можете ви заробляти на життя в ігрових автоматах?

Ви можете знайти історії про людей, які заробляють на життя азартними іграми. Багато людей заробляють на життя грою в покер, і легко зрозуміти чому.

Покер не має вбудованої переваги будинку; має посадочний заряд у вигляді грабель. Гравці в покер не намагаються виграти гроші будинку, вони змагаються за гроші інших гравців. Це відрізняється від більшості інших форм азартних ігор.

Ви також можете прочитати про гравців у блекджек, які навчилися рахувати карти або знаходити неохайних дилерів. Деякі з цих гравців можуть заробляти на життя грою в блекджек. Деякі ставки на спорт також можуть заробити достатньо грошей, щоб заробити на життя. Спробуйте азартні ігри онлайн на сайті казино https://cosmolot24.net.ua/.

У які ігри казино можна заробляти на життя?

Рідко можна знайти людей, які можуть заробляти на життя азартними іграми, які грають в ігри казино. Боб Дансер стверджує, що він міг заробляти на життя грою у відеопокер кілька років тому.

Однак, навіть якщо його твердження правдиве, з того часу багато чого змінилося. Важче знайти повно оплачувані автомати для відеопокеру, а казино платять нижчі ставки за гру у відеопокер.

Я лише припускаю, але я вважаю, що Танцюрист, мабуть, заробив набагато більше грошей на написанні книг, ніж на грі у відеопокер.

Звичайно, в цьому немає нічого поганого, і я не намагаюся сказати, що він не заробляв гроші, граючи. Але я не знаю, чи сьогодні хтось заробляє на життя відеопокером. Це можливо, але якщо є гравці, які це роблять, то їх небагато.

Декілька авторів стверджують, що заробляють гроші, граючи в крепс, використовуючи керування кубиками. Це завжди вважало мене способом продажу книг і навчальних курсів. Але, подібно до претензії Дансера щодо відеопокеру, я припускаю, що деякі люди можуть використовувати керування кубиками.

Такі ігри, як автомати на реальні гроші, рулетка, Баккара та інші настільні ігри, не містять історій про азартних гравців, які заробляють на життя. Чи відсутність історій означає, що ці ігри неможливо перемогти?

Слоти є найпопулярнішою формою азартних ігор у казино. Люди люблять грати в автомати. Це підводить мене до причини цієї статті. Чи можете ви заробляти на життя грою на автоматах?

Важка правда

Перш ніж продовжити, подумайте, що саме означає заробляти на життя. Деякі люди живуть на 925443 гривень на рік, а іншим, здається, потрібно 1850886 або 3701772 гривень на рік. Багато факторів беруть участь у визначенні того, скільки комусь потрібно жити.

Деякі з факторів включають:

• Де ти живеш

• Скільки людей, яких ви повинні утримувати, наприклад, дружину та дітей

• Витрати на спосіб життя

• Скільки у вас боргів

Для цілей цієї статті я буду використовувати 1924921 гривень на рік як поріг для заробітку на життя. Це виходить до 37017 гривень на тиждень. Ви можете використовувати будь-яке число, але більшість людей можуть вижити на цю суму.

Ще одна проблема, яку слід враховувати, коли ви думаєте про те, щоб заробити на життя грою в слот-карти — це відсутність переваг. Професійні азартні гравці повинні знайти медичне обслуговування, і вони не отримують відпустки. Охорона здоров’я є серйозною витратою для багатьох людей, і ризиковано не мати певного типу покриття.

Багатьох молодих людей не хвилює відсутність медичної допомоги, але з віком це часто стає справжньою проблемою. Якщо вам доведеться платити за медичне страхування, це може забрати значну частину вашого доходу. Пам’ятайте про це, коли визначатимете, скільки вам потрібно заробити, щоб заробляти на життя грою на слотах.

Жорстка правда полягає в тому, що грати на слотах майже неможливо. Вам уже потрібно бути заможним і мати достатньо грошей, які ви можете дозволити собі втратити в довгостроковій перспективі. Набагато більша ймовірність того, що ви втрачатимете 37017 гривень на тиждень, ніж виграєте їх, граючи в ігрові автомати.

Хоча більшість гравців у слоти програють у довгостроковій перспективі, не на 100% неможливо заробляти на життя грою в слоти. Але такий невеликий відсоток гравців заробляє гроші, що правда в тому, що вам, мабуть, варто забути цю ідею.

Висновок

Слоти є одними з найпопулярніших варіантів азартних ігор у всьому світі. Ці машини — це цікавий спосіб згаяти час і пропонують шанс отримати величезну зарплату. На жаль, для більшості людей слоти не є чудовим варіантом повної зайнятості.