Чи стане перемир'я в Україні поразкою для путіна – The Times

Зазначається. що відхилити пропозицію про перемир'я для росії невигідно.

Угода про припинення вогню в Україні являтиме собою стратегічну поразку російського диктатора владіміра путіна. Однак і відхилити пропозицію США буде для нього настільки ж невигідно.

Про це пише The Times.

Зазначається, що ситуація в Курській області свідчить про здатність армії рф продовжувати наступ, хоча й виснажливими темпами.

"російська економіка, про яку постійно говорять, що вона перебуває на межі краху, перевершила очікування, і багато аналітиків тепер вважають, що вона зможе підтримувати нинішній стан війни принаймні ще рік", - ідеться в статті.

Таким чином, угода про припинення вогню буде сприйматися, як поразка путіна.

"Тривале безумовне припинення вогню... зміцнить Україну як вільну і незалежну країну, тісно пов'язану з Європою, яка перебуває за межами сфери впливу росії. Щойно припиняться постріли, українські аеропорти знову відкриються, іноземна допомога надійде швидше, і по всій Україні буде сильне відчуття успіху. Це не те, заради чого росія вела криваву війну три роки. путіну буде нелегко пояснити своїм послідовникам, чому він витратив стільки крові та коштів", - вважає заступник генерального директора Королівського інституту оборонних досліджень Малкольм Чалмерс.

При цьому в The Times пояснили, чому відхилити пропозицію про перемир'я для росії невигідно:

"кремль неодноразово намагався представити Україну як перешкоду до миру. Якщо путін відмовить, він розіб'є цю ілюзію і ризикує накликати на себе каральні заходи з боку Білого дому - включно з більш жорсткими економічними санкціями проти росії і збільшенням військової допомоги Україні, - покликані змусити його сісти за стіл переговорів. Ба більше, він ризикує втратити прихильність президента Трампа, чиє президентство прискорило надзвичайну геополітичну перестановку, яка багато в чому пішла на користь росії".

Нагадаємо, Reuters, посилаючись на джерела, повідомляє, що росія передала США перелік вимог для досягнення угоди про припинення війни та "перезавантаження" відносин між країнами. Наразі невідомо, чи готовий кремль розпочати переговори з Україною до їх виконання.