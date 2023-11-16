Чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна

Це була зустріч, яку готували протягом року.

Президенти США і Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися в середу неподалік від Сан-Франциско. Минув майже рік після їхньої останньої зустрічі в Індонезії на Балі, в рамках саміту G20.

Про це йдеться в огляді Associated Press.

Байден сказав, що зустріч включала "одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали" і призведе до посилення діалогу між двома лідерами.

Крок до дипломатії між Вашингтоном і Пекіном

Байден сказав, що вони "залишатимуть канали зв’язку відкритими", а Сі готовий слухати — це не дрібниця у світі високоризикованої дипломатії між Вашингтоном і Пекіном. Байден залишив зустріч із зобов'язаннями щодо ключових питань.

"Утримуватись від військової підтримки росії"

Пекін давно прагне, щоб Вашингтон ставився до нього як до рівного, і Байден намагався використати ці амбіції разом із Сі, щоб спробувати розв’язати ситуацію з двома руйнівними війнами.

Під час закритої зустрічі Байден закликав Сі використати свій вплив, щоб спробувати заспокоїти глобальну напруженість, зокрема, щоб спробувати тиснути на Іран, щоб той не розширював конфлікт між Ізраїлем і Хамас.

Американський чиновник сказав, що Байден більшу частину часу говорив на цю тему, і що Сі переважно слухав, і що ще занадто рано говорити, який сигнал Китай надіслав Тегерану і як його сприйняли.

Байден також тиснув на Сі, щоб той "продовжував утримуватись від військової підтримки вторгнення росії в Україну".

Попередження щодо Тайваню

Нагадаємо, Байден і Сі провели "розважливу" та "непалку" дискусію щодо Тайваню — найбільш делікатної теми у відносинах із найбільшим потенціалом переростання у ширший конфлікт. Байден сказав, що він підтвердив політику Сполучених Штатів "Єдиного Китаю" та їхню віру в те, що будь-яке вирішення має бути мирним.

Економічні виклики

Згідно з описом зустрічі в Пекіні, Сі тиснув на Байдена, щоб той скасував санкції та змінив політику експортного контролю для деякого обладнання.

"Гальмування технологічного прогресу Китаю — це не що інше, як спроба стримати високоякісний розвиток Китаю та позбавити китайський народ його права на розвиток", — йдеться в заяві китайської сторони. "Розвиток і зростання Китаю, керовані його логікою, не будуть зупинені зовнішніми силами".

Немає жодних ознак того, що Байден погодиться на такі кроки. Але навіть сама зустріч може заспокоїти напруженість в Китаї, де є ознаки скорочення іноземних інвестицій.

Байден також підкреслив тривалість їхніх стосунків і цінність їхньої взаємодії.

Двосторонні зустрічі не завжди сприяють особистому контакту, і Байден і Сі сиділи з радниками по різні боки довгого столу. Однак високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що вони говорили про своїх дружин, і Байден привітав дружину Сі з днем ​​народження.

"Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Сі був збентежений, і він зізнався, що забув про майбутній день народження своєї дружини, тому що він дуже багато працював", - завершують в Associated Press.

Джерела CNN зазначили, що за результатами перемовин не було укладено спільної декларації про співпрацю чи загальної заяви.

При цьому, тон співрозмовників вони назвали "шанобливим, але прямим". Але на пресконференції Байден заявив, що все ще вважає Сі "диктатором".

"Він є диктатором у тому розумінні, що керує комуністичною країною", - пояснив президент США, додавши, що китайський уряд "повністю відрізняється" від американського.

Водночас, Сі закликав Сполучені Штати "не планувати придушення або стримування Китаю".

"Китай не планує перевершити або скинути Сполучені Штати, і Сполучені Штати не повинні планувати придушення або стримування Китаю", - сказав він.

На пресконференції за підсумками зустрічі Байден сказав, що США продовжуватимуть конкурувати з Китайською Народною Республікою , але будуть робити це "відповідально", щоб не створювати "ненавмисного конфлікту".

Як зазначає CNN з посиланням на неназваного чиновника, Байден закликав Китай бути більш прозорим у питанні розвитку ядерної сфери, а також слідкувати за розвитком штучного інтелекту.

Високопоставлений американський чиновник сказав CNN, що Китай погодився переслідувати компанії, які виробляють хімічні речовини-прекурсори фентанілу, потужного наркотику, який розпалив наркокризу в Сполучених Штатах. США уважно спостерігатимуть, чи дотримується Китай зобов’язань, взятих на саміті.