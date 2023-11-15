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Стартувала зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном

15 листопада 2023, 21:59
Стартувала зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном
Pool
Сьогодні президент США Джо Байден зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Про це повідомляє CNN.

Білий дім показав початок переговорів двох делегацій на чолі з президентом США і китайським главою. 

На початку переговорів вони обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього розпочалася закрита зустріч.

Лідери двох країн відмовилися відповідати на запитання журналістів.

Напередодні зустрічі координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Штатів Джон Кірбі заявив, що Байден під час зустрічі з Сі Цзіньпінем обговорить війну в Україні.
 
БайденСі

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