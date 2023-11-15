Стартувала зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном

Сьогодні президент США Джо Байден зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Про це повідомляє CNN.

Білий дім показав початок переговорів двох делегацій на чолі з президентом США і китайським главою.

На початку переговорів вони обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього розпочалася закрита зустріч.

Лідери двох країн відмовилися відповідати на запитання журналістів.