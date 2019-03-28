Чиновник вимагав 55 тисяч гривень за здобуття ступеня кандидата наук, - СБУ
"Оперативники спецслужби виявили, що посадовець, який є секретарем спеціалізованої вченої ради інституту, вимагав п’ятдесят п’ять тисяч гривень за не створення штучних перешкод при захисті претенденткою наукової праці, що необхідна для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук", - повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання другої частини хабара - двадцять п’ять тисяч гривень.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.
Операція з викриття посадовця проводилась спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.
Нагадаємо, що у Львові поліцейського затримали на хабарі в 1200 доларів.
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