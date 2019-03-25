У Львові поліцейського затримали на хабарі в 1200 доларів

Засоби виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення особистого обшуку лейтенанта поліції

У Львові затримано лейтенанта патрульної поліції за вимагання та отримання хабара в 1200 доларів за забезпечення відтермінування від призову.

Хабар від призовника призначався за вплив на прийняття посадовими особами Львівського обласного військового комісаріату рішення про відстрочку від призову на строкову військову службу в Збройних силах України. Засоби виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення особистого обшуку лейтенанта поліції, повідомиляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

Офіцер затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Зараз проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання повідомлення поліцейському про підозру і звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Нагадаємо, що минулого тижня у Вінниці патрульний поліцейський погорів на хабарі в 300 доларів.