У Львові поліцейського затримали на хабарі в 1200 доларів
Хабар від призовника призначався за вплив на прийняття посадовими особами Львівського обласного військового комісаріату рішення про відстрочку від призову на строкову військову службу в Збройних силах України. Засоби виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення особистого обшуку лейтенанта поліції, повідомиляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.
Офіцер затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Зараз проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання повідомлення поліцейському про підозру і звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.
Нагадаємо, що минулого тижня у Вінниці патрульний поліцейський погорів на хабарі в 300 доларів.
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