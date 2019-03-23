Вінницький патрульний погорів на хабарі у $300

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць обласного центру після отримання всієї суми хабара у гривневому еквіваленті

Співробітники Служби безпеки України піймали на хабарі співробітника Управління патрульної поліції у Вінницькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав у місцевого жителя 300 доларів. У разі несплати грошей зловмисник погрожував направити до суду матеріали для притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, повідомляє пресс-центр СБУ.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць обласного центру після отримання всієї суми хабара у гривневому еквіваленті.



Фото: СБУ

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Зазначається, що заходи щодо викриття протиправної діяльності патрульного поліцейського проводилися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури та за участю співробітників внутрішньої безпеки Нацполіціі.

Нагадаємо, що двох співробітників Національної поліції в Полтавській області затримали під час отримання 10 тис. гривень неправомірної вигоди.