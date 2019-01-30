Чиновниці міськради Бучі святкують ювілей на Мальдівах, - Рух "Чесно"
На Мальдівах Вікторія Ляховець святкувала свій 50-річний ювілей. У дописі на своїй сторінці у Facebook іменинниця зазначила локацією готель "COCOON Maldives".
Тиждень відпочинку однієї людини в цьому готелі коштує понад $3 тис., що за курсом Нацбанку, дорівнює майже 90 тис. грн.
Цікаво, що, згідно з декларацією Вікторії Ляховець, опублікованою на сайті НАЗК, її заробітна плата за 2017 рік становила 175,7 тис. грн, тобто приблизно 15 тис. грн на місяць. А отже, на відпочинок на Мальдівах вона витратила ледь не половину зароблених за рік коштів.
У своїй декларації чиновниця зазначила чоловіка та сина, який працює в газеті “Бучанські новини”. Їхній сумарний річний дохід не перевищував 100 тис. грн. Інших заощаджень родина Ляховець не має.
Начальниця фінансового управління Тетяна Сімон у своїй декларації на сайті НАЗК показала майже такий самий річний дохід – близько 180 тис. грн. Окрім цього, вона задекларувала подарунок у негрошовій формі вартістю 73,5 тис. грн.
Інших заощаджень, якщо вірити декларації чиновниці, вона не має.
Громадський рух "ЧЕСНО" поцікавився у працівниць міськради, чиїм коштом вони відпочивають, але поки що відповіді не отримав. Ймовірно, відпочинок усе ще триває.
Активістам вдалося зв'язатись з міським головою Бучі – екс-регіоналом Анатолієм Федоруком.
"Ну, давайте скажу таким чином. Ніколи як посадова особа і як фізична особа не відслідковував і не вдавався в особисте життя своїх співробітників, які працюють у бюджетних структурах. Де вони відпочивають, у які заклади ходять, що вони одягають (сміється) і таке інше. Вони зараз дійсно перебувають у відпустці", – підтвердив Федорук.
На запитання, звідки в чиновниць узялися кошти на дорогий відпочинок, Федорук зазначив, що готовий провести розслідування:
"Якщо у вас виникають запитання такого плану, надішліть, будь ласка, звернення, і ми обов’язково проведемо внутрішнє розслідування, аудит, навіть відрекомендуємо, щоб розглянули на морально-етичній комісії наших посадовців чи співробітників Бучанської міської ради”.
Відпочинок за кордоном є також причиною, що дає змогу бучанським чиновникам відкладати судове засідання у справі, де одним з відповідачів є мер Бучі Анатолій Федорук.
Нагадаємо, що його судять за розкрадання земель державного лісового фонду в особливо великих розмірах. Підготовче засідання в цій справі, яку розглядає Ірпінський міський суд, не може відбутися вже рік не лише через відпочинок одного з підозрюваних, а й через хвороби підсудних.
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