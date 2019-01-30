Чиновниці міськради Бучі святкують ювілей на Мальдівах, - Рух "Чесно"

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого судять за розкрадання держмайна, запевнив, що готовий провести внутрішнє розслідування

Начальниця фінансового управління Бучанської міськради Тетяна Сімон та завідувачка відділу прес-служби Вікторія Ляховець похизувались у соцмережі Facebook своїми світлинами з відпочинку на Мальдівах.

На Мальдівах Вікторія Ляховець святкувала свій 50-річний ювілей. У дописі на своїй сторінці у Facebook іменинниця зазначила локацією готель "COCOON Maldives".

Тиждень відпочинку однієї людини в цьому готелі коштує понад $3 тис., що за курсом Нацбанку, дорівнює майже 90 тис. грн.

Цікаво, що, згідно з декларацією Вікторії Ляховець, опублікованою на сайті НАЗК, її заробітна плата за 2017 рік становила 175,7 тис. грн, тобто приблизно 15 тис. грн на місяць. А отже, на відпочинок на Мальдівах вона витратила ледь не половину зароблених за рік коштів.

У своїй декларації чиновниця зазначила чоловіка та сина, який працює в газеті “Бучанські новини”. Їхній сумарний річний дохід не перевищував 100 тис. грн. Інших заощаджень родина Ляховець не має.

Начальниця фінансового управління Тетяна Сімон у своїй декларації на сайті НАЗК показала майже такий самий річний дохід – близько 180 тис. грн. Окрім цього, вона задекларувала подарунок у негрошовій формі вартістю 73,5 тис. грн.

Інших заощаджень, якщо вірити декларації чиновниці, вона не має.

Громадський рух "ЧЕСНО" поцікавився у працівниць міськради, чиїм коштом вони відпочивають, але поки що відповіді не отримав. Ймовірно, відпочинок усе ще триває.

Активістам вдалося зв'язатись з міським головою Бучі – екс-регіоналом Анатолієм Федоруком.

"Ну, давайте скажу таким чином. Ніколи як посадова особа і як фізична особа не відслідковував і не вдавався в особисте життя своїх співробітників, які працюють у бюджетних структурах. Де вони відпочивають, у які заклади ходять, що вони одягають (сміється) і таке інше. Вони зараз дійсно перебувають у відпустці", – підтвердив Федорук.

На запитання, звідки в чиновниць узялися кошти на дорогий відпочинок, Федорук зазначив, що готовий провести розслідування:

"Якщо у вас виникають запитання такого плану, надішліть, будь ласка, звернення, і ми обов’язково проведемо внутрішнє розслідування, аудит, навіть відрекомендуємо, щоб розглянули на морально-етичній комісії наших посадовців чи співробітників Бучанської міської ради”.

Відпочинок за кордоном є також причиною, що дає змогу бучанським чиновникам відкладати судове засідання у справі, де одним з відповідачів є мер Бучі Анатолій Федорук.

Нагадаємо, що його судять за розкрадання земель державного лісового фонду в особливо великих розмірах. Підготовче засідання в цій справі, яку розглядає Ірпінський міський суд, не може відбутися вже рік не лише через відпочинок одного з підозрюваних, а й через хвороби підсудних.

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