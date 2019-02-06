Число кандидатів на посаду прем'єра Британії збільшилося до 13

Колишній міністр і депутат-консерватор Сем Джима став 13-м претендентом на посаду лідера Консервативної партії та глави уряду.

Джима пообіцяв провести другий референдум щодо виходу Британії з ЄС, якщо він виграє, повідомляє "Європейська правда".

"Я приєднуюся до перегонів за посаду нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра, щоб розширити спектр представлених в ній позицій", - сказав він.

Джима був міністром унівестратегією щодо Brexit. З тих пір він став прихильником ще одного референдуму.

рситетів до листопада минулого року, коли він залишив уряд через незгоду із урядовою "Кандидатів на пост прем'єр-міністра багато, проте висловлювані ними думки з питання про Brexit не відрізняються різноманітністю", - зазначив він.

Джима - син іммігрантів з Гани, він зробив кар'єру інвестора, а потім зайнявся політикою і був обраний до парламенту в 2010 році.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно оголосила, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня, а згодом і з посади глави уряду.

Нового прем’єра Великої Британії планують обрати до 20 липня.

Раніше Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня 2019 року.

23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.