Мінімум 110 тисяч військовослужбовців армії росії загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За останні два тижні ця кількість збільшилася на 2 тисячі осіб, про це інформатор в розслідуванні BBC News.

На сьогодні журналістам і волонтерам вдалося встановити імена 110 608 військовослужбовців армії рф, які загинули на війні в Україні.

Журналісти проаналізували свіжі дані і аналіз показав, що при перерахунку на 10 тисяч осіб найбільші втрати були зафіксовані в Республіці Тива. У цьому регіоні показник смертності становить 120 осіб на кожні 10 тисяч чоловіків.

А от в москві цей показник становить 3 на кожні 10 тисяч чоловіків.

Також в розслідуванні журналістів йдеться, що серед 110 тисяч загиблих російських військових 27,9 тисячі осіб — це добровольці, 18,5 тисячі — контрактники, 17 тисяч — ув’язнені, 12,2 тисячі — мобілізовані та 3,1 тисячі — найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Приналежність ще 31 тисячі загиблих встановити не вдалося.