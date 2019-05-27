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Семочко планує поновитися на посаді через суд

Екс-заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко хоче через суд поновитись на посаді
Семочко вимагає скасувати указ попереднього глави держави Петра Порошенка про звільнення.
Семочко планує поновитися на посаді через суд

Згідно з даними судового розкладу, 23 травня він подав позов до президента, таку інформацію підтвердив адвокат колишнього розвідника, йдеться в "УП".

Захисник Юрій Безуєвський пояснив, що екс-чиновник вважає указ незаконним і хоче повернути собі посаду.

Відповідачем у справі буде вже новий президент Володимир Зеленський.

Позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд, де вже визначений склад колегії. Інформація про дату засідання наразі відсутня у розкладі, адвокату про неї також ще не відомо.

Фото: скриншот з розкладу суду

Раніше екс-президент Петро Порошенко звільнив Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що раніше проти Сергія Семочка відкрили провадження на підставі журналістського розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", в якому журналісти з’ясували, що новопризначений заступник голови зовнішньої розвідки Сергій Семочко має родичів з російськими паспортами, нерухомістю на понад 200 мільйонів гривень і бізнесом в Криму.

Журналісти встановили, що Семочко їздить на Land Cruiser, зареєстрованому на людину, якої не існує. Цей автомобіль щоранку приїжджає забирати пасажира в закрите котеджне містечко в Конча-Заспі. Будинок на 333 квадратних метри офіційно придбала Тетяна Лисенко. В ході розслідування вдалось визначити, що вона є дружиною Сергія Семочка. Крім того, в Козині є ще два величезних будинки, нещодавно оформлених на її дочку.

Три будинки в Козині обійшлися Семочку приблизно у 8 мільйонів доларів. Однак аналіз доходів його сім'ї говорить про відсутність легального джерела таких доходів.

Водночас, збагачення Семочка співпало в часі з його роботою в економічній контррозвідці СБУ, яка відома "кошмаренням" підприємців і "кришуванням" фармринку. Зокрема, через листи за підписом Семочка були призупинені поставки медпрепаратів для діалізу, внаслідок чого померли близько 200 людей.

Судячи з фото із соцмереж, сім'я постійно їздить до анексованого Криму. Журналісти також перевірили достовірність копій російських паспортів родичів Семочка й з'ясували, що загалом у Криму зареєстровані 8 його родичів із подвійним громадянством.

На запит програми він заявив, що родинні зв'язки є конфіденційною інформацією і не пояснив походження майна.

Читайте також: Порошенко звільнив Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки

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27 05 2019 14:50
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