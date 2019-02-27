СБУ засекретила інформацію про перебіг розслідування стосовно Семочка
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит агентства "Українські новини".
СБУ відмовилася відповісти, які встановлені терміни розслідування кримінального провадження і чи виносилися постанови про застосування заходів безпеки.
"Терміни досудового розслідування кримінальних проваджень визначені ст. 219 Кримінального процесуального кодексу. Відомості про обставини розслідування, зазначеного в запиті кримінального провадження, є таємницею досудового розслідування, і на цей момент не надано дозволу слідчого на їх розголошення", - сказано у відповіді на запит.
СБУ відмовилася повідомляти, чи спрямовувалися міжнародно-правові доручення в Росію в рамках цієї кримінальної справи.
Додамо, що Служба зовнішньої розвідки України відмовилась надати інформацію про прямі посадові обов'язки заступника керівника служби Сергія Семочка.
Нагадаємо, що програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО