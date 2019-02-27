СБУ засекретила інформацію про перебіг розслідування стосовно Семочка

Слідчий не дав дозволу на розголошення даних

Служба безпеки України засекретила інформацію про перебіг розслідування справи стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит агентства "Українські новини".

СБУ відмовилася відповісти, які встановлені терміни розслідування кримінального провадження і чи виносилися постанови про застосування заходів безпеки.

"Терміни досудового розслідування кримінальних проваджень визначені ст. 219 Кримінального процесуального кодексу. Відомості про обставини розслідування, зазначеного в запиті кримінального провадження, є таємницею досудового розслідування, і на цей момент не надано дозволу слідчого на їх розголошення", - сказано у відповіді на запит.

СБУ відмовилася повідомляти, чи спрямовувалися міжнародно-правові доручення в Росію в рамках цієї кримінальної справи.

Додамо, що Служба зовнішньої розвідки України відмовилась надати інформацію про прямі посадові обов'язки заступника керівника служби Сергія Семочка.

Нагадаємо, що програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.