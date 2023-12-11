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ПОЛІТИКА

Cловацькі перевізники вирішили відновити блокаду на кордоні з Україною

11 грудня 2023, 08:24
Cловацькі перевізники вирішили відновити блокаду на кордоні з Україною
Фото: dw
Повідомляється, що протест словацьких далекобійників на українсько-словацькому кордоні триватиме "до особливого розпорядження".

Спілка автоперевізників Словаччини анонсувала продовження блокади прикордонного переходу "Вишне Німецьке - Ужгород" з 15:00 понеділка, 11 грудня.

Про це повідомляє Topky.sk.

Повідомляється, що протест словацьких далекобійників на українсько-словацькому кордоні триватиме "до особливого розпорядження". Рішення про продовження блокади ухвалив президент Союзу.

"В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення не будуть обмежені", - заявили в профспілці.

У Спілці автоперевізників також зазначили, що ухвалили рішення про продовження блокади "на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на словацький ринок автомобільних перевезень".

Раніше повідомлялось, що союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке - Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

кордонСловаччинаблокадаперевізники

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