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Словацькі перевізники все ще погрожують заблокувати КПП з Україною

06 грудня 2023, 12:23
Словацькі перевізники все ще погрожують заблокувати КПП з Україною
Фото: rbc.ua
Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке - Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

Про це UNAS написав на Facebook-сторінці.

"Ми усвідомлюємо, що шлях до вирішення проблеми не є простим, але водночас неприйнятно те, що поточна ситуація продовжує існувати", - йдеться в дописі. 

В Союзі автомобільних перевізників Словаччини додали, що він залишається у стані готовності до страйку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації. 

UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках.

Словацькі перевізники подякували своєму міністру транспорту Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників і його вплив на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

"Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити", – заявили в Союзі. 

Нагадаємо, що вже більше двох тижні Словаччина погрожує

 приєднатися до блокади кордону з Україною.

 

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