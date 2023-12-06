Словацькі перевізники все ще погрожують заблокувати КПП з Україною
Про це UNAS написав на Facebook-сторінці.
"Ми усвідомлюємо, що шлях до вирішення проблеми не є простим, але водночас неприйнятно те, що поточна ситуація продовжує існувати", - йдеться в дописі.
В Союзі автомобільних перевізників Словаччини додали, що він залишається у стані готовності до страйку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації.
UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках.
Словацькі перевізники подякували своєму міністру транспорту Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників і його вплив на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.
"Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити", – заявили в Союзі.
Нагадаємо, що вже більше двох тижні Словаччина погрожує
приєднатися до блокади кордону з Україною.