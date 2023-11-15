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Словаччина може приєднатися до блокади кордону з Україною

15 листопада 2023, 18:41
Словаччина може приєднатися до блокади кордону з Україною
Фото: з вільного доступу
Словацькі перевізників погрожують заблокувати перетин кордону зі свого боку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Про це Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) написав на Facebook-сторінці.

Організація  стверджує, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

"Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники", - йдеться в дописі. 

Наразі на східному кордоні Словаччини, зокрема на прикордонному переході "Вишнє Німецьке-Ужгород" вже спостерігається значне накопичення вантажівок, які їдуть до України. 

В пріоритеті залишаються вантажні перевезення швидкопсувних продуктів, тварин і гуманітарної допомоги, водії повинні пред’явити необхідні документи на вантаж, який перевозиться.

В Словацькій асоціації транспортних компаній CESMAD Slovakia вважають, що через  повномасштабне військове вторгнення росії до України і блокуванням портів у Чорному морі трафік українських вантажівок через Словаччину за останні півтора року зріс в 6-8 разів.

Нагадаємо, що через блокаду польських перевізників приблизно 2 500 вантажівок очікують на можливість виїхати з Польщі в Україну на трьох пунктах пропуску: в Дорогуську, Корчовій і Гребенному.

 

кордонСловаччинаблокада

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