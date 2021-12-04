Clubhouse заперечує злив даних понад 1,3 мільйона користувачів

Ця новина (про злив даних) вводить в оману та є фальшивою, ця стаття хоче лише привернути увагу. Нас не зламували

Генеральний директор аудіосоцмережі Clubhouse Пол Девіс спростував інформацію у ЗМІ про хакерську атаку, через яку в мережу злили дані понад 1,3 млн користувачів соцмережі.

"Ні, ця новина (про злив даних) вводить в оману та є фальшивою, ця стаття хоче лише привернути увагу. Нас не зламували. Дані, про які йшлося, були всією інформацією профілів, що загальнодоступні у нашому додатку. Тож відповідь на це - остаточне "ні" ", - сказав генеральний директор аудіосоцмережі Clubhouse Пол Девіс, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що у соцмережі не було витоку даних користувачів.

Раніше, у ЗМІ з’явилася інформація, що хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соцмережі Clubhouse. Серед викладених даних зазначаються імена та прізвища користувачів, посилання на фотографії, інформація про акаунти в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter).

Аудіосоцмережу Clubhouse заснували минулого року підприємці Пол Девіс і Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед "еліти Кремнієвої долини" як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.