CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральний директор аудіосоцмережі Clubhouse Пол Девіс спростував інформацію у ЗМІ про хакерську атаку, через яку в мережу злили дані понад 1,3 млн користувачів соцмережі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Clubhouse заперечує злив даних понад 1,3 мільйона користувачів
Ця новина (про злив даних) вводить в оману та є фальшивою, ця стаття хоче лише привернути увагу. Нас не зламували
Фото: з вільного доступу
"Ні, ця новина (про злив даних) вводить в оману та є фальшивою, ця стаття хоче лише привернути увагу. Нас не зламували. Дані, про які йшлося, були всією інформацією профілів, що загальнодоступні у нашому додатку. Тож відповідь на це - остаточне "ні" ", - сказав генеральний директор аудіосоцмережі Clubhouse Пол Девіс, повідомляє "Укрінформ".
Він наголосив, що у соцмережі не було витоку даних користувачів.
Раніше, у ЗМІ з’явилася інформація, що хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соцмережі Clubhouse. Серед викладених даних зазначаються імена та прізвища користувачів, посилання на фотографії, інформація про акаунти в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter).
Аудіосоцмережу Clubhouse заснували минулого року підприємці Пол Девіс і Рохан Сет. Вона завоювала популярність серед "еліти Кремнієвої долини" як приватний додаток на iPhone, доступ до якого можна отримати лише за спеціальним запрошенням.
Читайте також: Номер Цукерберга потрапив у мережу через витік даних з Facebook.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2021 16:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий