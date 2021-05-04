Номер Цукерберга потрапив у мережу через витік даних з Facebook

У мережу потрапили дані інших співзасновників соціальної мережі Кріса Х’юза та Дастіна Московіца

Телефонний номер та інша особиста інформація засновника Фейсбуку Марка Цукерберга потрапили в Інтернет під час зливу даних 533 мільйонів користувачів соцмережі.

Про це повідомив експерт у сфері кібербезпеки Synack Дейв Уокер, передає Укрінформ із посиланням на Business Insider.

Зазначається, що окрім номера телефону Цукерберга, були розкриті місцезнаходження, дані про шлюб, дату народження та ідентифікатор користувача Фейсбуку.

Окрім Цукерберга, у мережу потрапили дані інших співзасновників соціальної мережі Кріса Х’юза та Дастіна Московіца.

Як повідомлялося, на одному з хакерських форумів у мережу були злиті персональні дані 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Фейсбук.

Загалом у відкритому доступі опинилася особиста інформація користувачів із 106 країн світу, в тому числі 32 мільйони записів про користувачів із США, 11 мільйонів - із Британії та 6 млн - із Індії.

Водночас у Фейсбуці спростували інформацію про витік даних, заявивши, що йдеться про дані, про витік яких уже було відомо раніше у 2019 році.

Нагадаємо, що міжнародна організація "Репортери без кордонів" звернулася до прокурорів Парижа з позовом проти компанії Facebook.