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ПОЛІТИКА

CNN: Економіка росії на межі краху через війну та санкції

26 січня 2025, 17:14
CNN: Економіка росії на межі краху через війну та санкції
Стоп росія
Аналітики порівнюють економічне зростання країни-агресорки з "бігом під кокаїном".

Образ економічної стійкості, який росія намагається демонструвати після повномасштабного вторгнення в Україну, починає руйнуватися напередодні третьої річниці війни.

Про це пише CNN у своїй аналітиці, присвяченій справжньому стану російської економіки.

Аналітики порівнюють економічне зростання країни-агресорки з "бігом під кокаїном" або "стероїдами", що вказує на його штучність і нестійкість. Як підкреслює CNN, росія вже скоро відчує наслідки цієї "вечірки". Навіть російські чиновники визнають, що економіка країни досягає меж своїх можливостей, що спричиняє зростання цін.

Економічні труднощі можуть змусити владіміра путіна піти на переговори раніше, ніж очікувалося, припускають експерти. Одним із важелів тиску для росії може стати зняття санкцій, які кремль використовує як розмінну монету.

Попри заяви про "економічне зростання" і "низьке безробіття", реальність інша. кремль приховує справжню вартість війни через "тіньові" механізми фінансування. За даними Гарвардського університету, з середини 2022 року корпоративні кредити зросли на 71%, більшість із яких спрямована на військові потреби. Це створює ризик банківської кризи, яка може бути спровокована панікою серед населення.

Прогноз на 2025 рік для росії невтішний: зростання ВВП сповільниться, інфляція продовжить зростати, а соціальне невдоволення посилиться. Підтримка населення скорочується через зростання військових витрат, що підриває суспільний договір і може призвести до серйозного збою, наголошують у CNN.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав лідера рф владіміра путіна найближчим часом погодитися на угоду про припинення війни в Україні. Якщо ні — погрожує росії санкціями та великими податками.

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