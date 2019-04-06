CNN написав про конфлікт інтересів у прес-секретаря Зеленського
Мендель у травні мала три публікації в NYT, у тому числі скандальну статтю про роль колишнього віце-президента США Джо Байдена у відставці генерального прокурора України Віктора Шокіна. Матеріал під назвою "До Байдена виникли питання про конфлікт інтересів, які просуваються Трампом і його союзниками" тільки в 19 абзаці згадував, що жодних доказів проти Байдена немає, повідомляє LB.ua з посиланням на CNN.
Стаття вийшла 1 травня, а вже 3 травня Мендель відправила резюме Зеленському.
Попри це, потім вона випустила ще дві статті. Одна з них була написана заздалегідь, тому в NYT не бачать проблеми в її публікації.
Інша стосувалася розпуску Верховної Ради Зеленським. Прес-секретар The New York Times повідомив, що в газеті дізналися про намір Мендель приєднатися до команди Зеленського тільки минулого тижня. В іншому разі з нею припинили б співпрацю "через серйозний конфлікт інтересів".
Нагадаємо, що журналістка Юлія Мендель перемогла у конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.
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