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CNN написав про конфлікт інтересів у прес-секретаря Зеленського

Мендель писала про розпуск Ради, кандидуючи на посаду спікера президента
Журналістка Юлія Мендель, яка стала прес-секретарем президента України Володимира Зеленського, могла допустити конфлікт інтересів, публікуючи статті в The New York Times під час конкурсу на посаду в АП.
CNN написав про конфлікт інтересів у прес-секретаря Зеленського Фото: president.gov.ua

Мендель у травні мала три публікації в NYT, у тому числі скандальну статтю про роль колишнього віце-президента США Джо Байдена у відставці генерального прокурора України Віктора Шокіна. Матеріал під назвою "До Байдена виникли питання про конфлікт інтересів, які просуваються Трампом і його союзниками" тільки в 19 абзаці згадував, що жодних доказів проти Байдена немає, повідомляє LB.ua з посиланням на CNN.

Стаття вийшла 1 травня, а вже 3 травня Мендель відправила резюме Зеленському.

Попри це, потім вона випустила ще дві статті. Одна з них була написана заздалегідь, тому в NYT не бачать проблеми в її публікації.

Інша стосувалася розпуску Верховної Ради Зеленським. Прес-секретар The New York Times повідомив, що в газеті дізналися про намір Мендель приєднатися до команди Зеленського тільки минулого тижня. В іншому разі з нею припинили б співпрацю "через серйозний конфлікт інтересів".

Нагадаємо, що журналістка Юлія Мендель перемогла у конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.

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04 06 2019 11:56
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