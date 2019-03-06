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Конкурс на прес-секретаря Зеленського виграла журналістка Юлія Мендель, - "theБабель", - ОНОВЛЕНО

За словами Ірини Побєдоносцевої, прес-секретарки "ЗеКоманди", на конкурс подали близько чотирьох тисяч заявок
Журналістка Юлія Мендель перемогла у конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.
Конкурс на прес-секретаря Зеленського виграла журналістка Юлія Мендель, - "theБабель", - ОНОВЛЕНО Фото: Юлія Мендель / Facebook

Мендель раніше працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років як журналістка співпрацює з The New York Times, повідомляє theБабель із посилання на джерела, близькі до команди президента.

За словами Ірини Побєдоносцевої, прес-секретарки "ЗеКоманди", на конкурс подали близько чотирьох тисяч заявок. На першому етапі перевіряли відповідність кандидатів базовим вимогам: володіння українською та англійською, грамотність, досвід роботи в суміжних професіях, вища освіта. Більшість претендентів відсіяли вже на цьому етапі.

Після телефонних співбесід залишилося близько ста учасників, а після обговорення вибрали 50, яким і надіслали творчі завдання.

"З п’ятдесяти людей у фінал вийшли троє. З ними особисто спілкувалися Зеленський і члени команди з Адміністрації президента. Претендентам вони влаштували імпровізовану прес-конференцію з несподіваними запитаннями. Той, кого інтервʼювали, заздалегідь не знав ані формат спілкування, ані тем. Щоразу питання були нові. Говорили українською та англійською мовами. Оцінювалося розуміння політичного контексту в Україні та світі, стресостійкість, світоглядні позиції, почуття гумору та швидкість реакції". - розповіла Побєдоносцева.

Вона не підтвердила і не спростувала інформацію про перемогу Мендель, оскільки результати офіційно оголосять найближчим часрм. Сама Медель також не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

Оновлення

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення прес-секретаря глави держави.

Указ №350/2019 опублікований на сайті президента.

 

"Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України", - сказано у документі.

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03 06 2019 14:08
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