У партії Зеленського спростували чутки про те, що вони не зможуть брати участь у виборах

Партія “Слуга народу” спростовує інформацію деяких ЗМІ про неможливість її участі у позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня

Також, за даними прес-служби, недійсною є інформація про те, що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня.

"Повідомлення, розміщене на деяких інтернет-порталах про те, що партія "Слуга народу" з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року, є завідомо недостовірною інформацією", - йдеться у повідомленні прес-служби партії, інформують в "Укрінформ".

"Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" прийняв відповідне рішення 21 травня", - наголосили в політсилі, зазначивши, що цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга народу".

У партії додали, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, "чим у повній мірі виконав всі вимоги чинного законодавства".

Крім того, фейком назвали у партії і заяву журналістів про те, що нібито "Слуга народу" вносила зміни до статуту партії у зв'язку зі зміною глави.

"Реєстраційні дії були проведені Мін'юстом в установленому законом порядку і у відведені законом терміни", - підкреслюється в повідомленні.

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