Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів в депутати на мажоритарних округах
Відбір триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили, йдеться в повідомленні прес-служби партії.
Бажаючі стати кандидатами в депутати повинні заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе. Зокрема, необхідно відправити відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.
Анкети розглянуть і визначать претендентів, які представлятимуть партію "Слуга народу" в мажоритарних округах.
Крім того, команда Зеленського пропонує своїм прихильникам стати учасником партії і зайнятися додатковою діяльністю в рамках політичної сили: бути волонтером в штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.
Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й чинні депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.
Нагадаємо, що головою партії "Слуга народу" став радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Також у партії розповіли, як відбиратимуть кандидатів.
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