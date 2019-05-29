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Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів в депутати на мажоритарних округах

Анкети розглянуть і визначать претендентів, які представлятимуть партію "Слуга народу" в мажоритарних округах
Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах на дочасних виборах до Верховної Ради України.
Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів в депутати на мажоритарних округах Фото: t.me/PresidentZelenskij

Відбір триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили,  йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Бажаючі стати кандидатами в депутати повинні заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе. Зокрема, необхідно відправити відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

Анкети розглянуть і визначать претендентів, які представлятимуть партію "Слуга народу" в мажоритарних округах.

Крім того, команда Зеленського пропонує своїм прихильникам стати учасником партії і зайнятися додатковою діяльністю в рамках політичної сили: бути волонтером в штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.

Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й чинні депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.

Нагадаємо, що головою партії "Слуга народу" став радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Також у партії розповіли, як відбиратимуть кандидатів.

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29 05 2019 19:00
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