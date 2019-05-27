Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Разумков очолив партію "Слуга народу"

Баканов через перехід на роботу до СБУ більше не може бути головою
Головою партії "Слуга народу" став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії - Олександр Корнієнко.
Разумков очолив партію "Слуга народу" Дмитро Разумков

"Голова партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівник діджитал напрямку - Михайло Федорів", - повідомила на прес-конференції в Києві в понеділок прес-секретар партії Тетяна Циба, інформує "Українська правда".

Разумков розповів, що нещодавно партія "Слуга народу" провела свій з‘їзд, де переобрали голову партії.

За його словами, Іван Баканов через перехід на роботу до СБУ більше не може бути головою, і новим головою вибрали Разумкова.

Наразі партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2019 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.