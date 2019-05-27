Разумков очолив партію "Слуга народу" Баканов через перехід на роботу до СБУ більше не може бути головою

Головою партії "Слуга народу" став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії - Олександр Корнієнко.

Дмитро Разумков

"Голова партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівник діджитал напрямку - Михайло Федорів", - повідомила на прес-конференції в Києві в понеділок прес-секретар партії Тетяна Циба, інформує "Українська правда". Разумков розповів, що нещодавно партія "Слуга народу" провела свій з‘їзд, де переобрали голову партії. За його словами, Іван Баканов через перехід на роботу до СБУ більше не може бути головою, і новим головою вибрали Разумкова. Наразі партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

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