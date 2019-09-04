НОВИНИАмериканське агентство CNN International назвало потяг "Укрзалізниці" Київ – Варшава одним з найкращих спальних потягів у Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
CNN назвав нічний потяг Київ – Варшава одним з найкращих у Європі
У поїзді пасажири отримують можливість спати в тримісному, двомісному або одномісному купе
Фото: з вільних джерел
Потяг Київ – Варшава пропонує пасажирам поїздки у трьомісному, двомісному чи одномісному купе. Час у дорозі – 17 годин. Послуги харчування у поїзді немає, однак можна замовити чай, каву та закуски, зазначає CNN.
У списку найкращих нічних потягів – Caledonian Sleeper з Лондона до Форт-Вільяма у Шотландії, Trenhotel Lusitania з Мадрида у Лісабон та Austrian Nightjet, який з’єднує Німеччину, Швейцарію, Австрію та Італію.
З вересня 2017 року квитки на потяг Київ – Варшава подешевшали майже удвічі – з 2 441 гривні до 1 340 гривень.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 31 березня запускає щоденний потяг Житомир - Одеса.
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09 04 2019 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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