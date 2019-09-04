CNN назвав нічний потяг Київ – Варшава одним з найкращих у Європі

У поїзді пасажири отримують можливість спати в тримісному, двомісному або одномісному купе

Американське агентство CNN International назвало потяг "Укрзалізниці" Київ – Варшава одним з найкращих спальних потягів у Європі.

Потяг Київ – Варшава пропонує пасажирам поїздки у трьомісному, двомісному чи одномісному купе. Час у дорозі – 17 годин. Послуги харчування у поїзді немає, однак можна замовити чай, каву та закуски, зазначає CNN.

У списку найкращих нічних потягів – Caledonian Sleeper з Лондона до Форт-Вільяма у Шотландії, Trenhotel Lusitania з Мадрида у Лісабон та Austrian Nightjet, який з’єднує Німеччину, Швейцарію, Австрію та Італію.

З вересня 2017 року квитки на потяг Київ – Варшава подешевшали майже удвічі – з 2 441 гривні до 1 340 гривень.