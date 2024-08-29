Cотні військових об'єктів рф залишаються в зоні досяжності ATACMS – ISW

Армія рф вивела літаки за межі досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS.

Проте значна кількість російських військових об'єктів усе ще залишається в межах досяжності західних озброєнь.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW)

"Обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в росії для підтримки військових операцій проти України", - зазначають аналітики.

Вони додають, що численні повідомлення західних пишуть про те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях в росії.

Експерти ISW створили інтерактивну карту відомих військових об'єктів, аби проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS впливають на здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в рф.

В Інституті вважають, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об'єктів.

Вчора, 29 серпня, ми писали, що росія 90% своїх літаків перемістила за межі радіусу дії ATACMS.