Cпецпосланець президента Бразилії приїжджав до Зеленського
Він мав зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє APnews.
Ні Офіс президента, ні адміністрація президента Бразилії не повідомили про цю зустріч.
Спецпосланець вже після зустрічі із Зеленським заявив бразильській газеті O Globo, що Зеленський розуміє, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва працює над досягненням миру.
Його діалог з українськими офіційними особами був позитивним і сприяв встановленню довіри, а також допоміг пояснити цілі Бразилії щодо досягнення миру, пише видання.В квітні президент Бразилії заявив, що вторгнення рф в Україну неприйнятне, але потрібно говорити про мир.