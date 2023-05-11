Cпецпосланець президента Бразилії приїжджав до Зеленського

Він мав зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє APnews.

Ні Офіс президента, ні адміністрація президента Бразилії не повідомили про цю зустріч.

Спецпосланець вже після зустрічі із Зеленським заявив бразильській газеті O Globo, що Зеленський розуміє, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва працює над досягненням миру.

Його діалог з українськими офіційними особами був позитивним і сприяв встановленню довіри, а також допоміг пояснити цілі Бразилії щодо досягнення миру, пише видання.