Вторгнення рф в Україну неприйнятне, але потрібно говорити про мир – президент Бразилії

Президент Бразилії заявив, що він відданий пошуку мирної формули для припинення конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

"Я розумію європейський погляд на цю війну. Неприйнятно, щоб одна країна вторглася в іншу, але це війна, в якій я не бачу, щоб хтось говорив про мир", – сказав Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Цього місяця Лулу розкритикували за заклик припинити поставки зброї Україні від американських та європейських союзників. А США та ЄС він назвав винними у затягуванні конфлікту.

Тоді, представник Білого дому звинуватив Лулу у повторюванні російської та китайської пропаганди.

Після негативної реакції бразильський лідер пом'якшив свої висловлювання, а під час візиту до Португалії та Іспанії засудив порушення росією територіальної цілісності України.