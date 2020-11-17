Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

Як передає "Укрінформ", про це повідомила компанія Space X у Твітері.

"Пристикування підтверджено - Crew Dragon прибув на космічну станцію", - йдеться у повідомленні.

На борту корабля перебували астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та астронавт JAXA Соїчі Ногучі.

Четвірка приєднається на МКС до астронавтки NASA Кетлін Рубінс та двох російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Куд-Сверчкова, які знаходяться на станції з середини жовтня.

Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і закінчиться навесні 2021 року. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.

Нагадаємо, що 16 листопада космічний корабель Crew Dragon Маска вийшов на орбіту