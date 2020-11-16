Космічний корабель Crew Dragon Маска вийшов на орбіту

Це його перша "робоча" місія до МКС

Космічний пілотований корабель Crew Dragon стартував до МКС 16 листопада о 2:27 (за київським часом) з космодрому у Флориді та успішно вийшов на орбіту.

Це перший не тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon на ракеті Falcon 9, повідомляє "Громадське". Під час демонстраційного польоту у травні Crew Dragon добре себе показала, тож керівництво NASA офіційно сертифікувало приватну компанію SpaceX на відряджання своїх астронавтів до Міжнародної космічної станції.

У польоті Crew Dragon 16 листопада взяли участь чотири астронавти. Троє з NASA - Шеннон Уокер, Віктор Гловер, Майкл Хопкінс та фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Астронавти приєднаються до інших членів 64-ї експедиції МКС: від жовтня там перебуває астронавтка NASA Кейт Рубінс і російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков. А повернуться на Землю вони у травні 2021-го.

Сьогоднішній запуск Crew Dragon поклав початок регулярним польотам до станції. Як сподіваються у NASA, регулярні комерційні польоти до МКС дозволять фахівцям краще укомплектувати станцію, аніж у попереднє десятиріччя, а отже, обсяги наукових досліджень на МКС теж зростуть.

Крім того, це пришвидшить можливість згодом відправляти на комерційних кораблях і космічних туристів.

Crew Dragon - перший приватний пілотований корабель виробництва компанії американського магната та винахідника Ілона Маска. Корабель створений у межах програми NASA Commercial Crew Program з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Він може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж.

Нагадаємо, що у жовтні компанія Ілона Маска SpaceX займалася підготовкою до тестового польоту міжпланетного корабля Starship.