Космічний корабель Crew Dragon Маска вийшов на орбіту
Це перший не тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon на ракеті Falcon 9, повідомляє "Громадське". Під час демонстраційного польоту у травні Crew Dragon добре себе показала, тож керівництво NASA офіційно сертифікувало приватну компанію SpaceX на відряджання своїх астронавтів до Міжнародної космічної станції.
У польоті Crew Dragon 16 листопада взяли участь чотири астронавти. Троє з NASA - Шеннон Уокер, Віктор Гловер, Майкл Хопкінс та фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.
Астронавти приєднаються до інших членів 64-ї експедиції МКС: від жовтня там перебуває астронавтка NASA Кейт Рубінс і російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков. А повернуться на Землю вони у травні 2021-го.
Сьогоднішній запуск Crew Dragon поклав початок регулярним польотам до станції. Як сподіваються у NASA, регулярні комерційні польоти до МКС дозволять фахівцям краще укомплектувати станцію, аніж у попереднє десятиріччя, а отже, обсяги наукових досліджень на МКС теж зростуть.
Крім того, це пришвидшить можливість згодом відправляти на комерційних кораблях і космічних туристів.
Crew Dragon - перший приватний пілотований корабель виробництва компанії американського магната та винахідника Ілона Маска. Корабель створений у межах програми NASA Commercial Crew Program з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Він може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж.
Нагадаємо, що у жовтні компанія Ілона Маска SpaceX займалася підготовкою до тестового польоту міжпланетного корабля Starship.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Hubble показав "зоряний водоспад"
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ