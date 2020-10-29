Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

SpaceХ готує пробний запуск міжпланетного корабля Starship

Starship планують уперше запустити на 15 кілометрів
Компанія Ілона Маска SpaceX займається підготовкою до тестового польоту міжпланетного корабля Starship.
SpaceХ готує пробний запуск міжпланетного корабля Starship Фото: twitter.com/SpaceX

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Everything SpaceX у Твіттері.

Повідомляється, що 1, 2, 3 та 4 листопада дороги довкола стартового майданчика в Бока Чіка будуть перекриті з безпекових міркувань.

Тож вочевидь саме тоді відбудеться тестовий запуск моделі міжпланетного космічного корабля Starship.

Starship планують уперше запустити на 15 кілометрів.

Як відомо, цього року попередні тестові моделі Starship уже двічі випробовували – польоти відбувалися на висоту 150 метрів.

Міжпланетний корабель планується використовувати для польотів на Марс.

Читайте також: Незабаром польоти в космос стануть проблематичними

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2020 16:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.