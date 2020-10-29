НОВИНИКомпанія Ілона Маска SpaceX займається підготовкою до тестового польоту міжпланетного корабля Starship.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceХ готує пробний запуск міжпланетного корабля Starship
Starship планують уперше запустити на 15 кілометрів
Фото: twitter.com/SpaceX
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Everything SpaceX у Твіттері.
Повідомляється, що 1, 2, 3 та 4 листопада дороги довкола стартового майданчика в Бока Чіка будуть перекриті з безпекових міркувань.
Тож вочевидь саме тоді відбудеться тестовий запуск моделі міжпланетного космічного корабля Starship.
Starship планують уперше запустити на 15 кілометрів.
Як відомо, цього року попередні тестові моделі Starship уже двічі випробовували – польоти відбувалися на висоту 150 метрів.
Міжпланетний корабель планується використовувати для польотів на Марс.
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29 10 2020 16:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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